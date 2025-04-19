Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках у Дніпро
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
41,80
Економія при броні: -0,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
42,80
Економія при броні: -1,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
42,10
Економія при броні: -0,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
42,10
Економія при броні: -0,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
4.4 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
42,10
Економія при броні: -0,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
4.4 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
4.5 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Незалежності, 29
4.5 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
42,10
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
4.5 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
4.6 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
45,50
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
42,00
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
4.6 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
41,50
Економія при броні: -0,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
4.7 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
42,10
Економія при броні: -0,80 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
4.8 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
5.0 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
42,10
Економія при броні: -0,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
5.0 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я