Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
46,40
Економія при броні: -2,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
49,40
Економія при броні: -5,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
48,60
Економія при броні: -4,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
49,50
Економія при броні: -5,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
49,50
Економія при броні: -5,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
44,60
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
49,40
Економія при броні: -5,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
49,40
Економія при броні: -5,10 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
49,50
Економія при броні: -5,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
47,70
Економія при броні: -3,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 51
1.8 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
49,50
Економія при броні: -5,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 4
2.3 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
48,60
Економія при броні: -4,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 161
2.5 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
49,50
Економія при броні: -5,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 18
2.7 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
49,40
Економія при броні: -5,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 4
3.0 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
47,70
Економія при броні: -3,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 33
3.0 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 201
3.0 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я