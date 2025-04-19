Львів (адресу не вказано)
Доступно в 107 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Зофетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Фармасайнс
322,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Зофетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Фармасайнс
322,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Зофетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Фармасайнс
322,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Зофетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Фармасайнс
322,30 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Зофетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Фармасайнс
322,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Зофетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Фармасайнс
322,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Зофетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Фармасайнс
322,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Зофетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Фармасайнс
322,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Зофетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Фармасайнс
322,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Зофетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Фармасайнс
322,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Зофетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Фармасайнс
322,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Зофетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Фармасайнс
322,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Зофетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Фармасайнс
322,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Зофетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Фармасайнс
322,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Зофетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Фармасайнс
322,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Зофетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Фармасайнс
322,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
Зофетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Фармасайнс
322,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Львів, вул. Горської, 9
1.2 км
Зофетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Фармасайнс
322,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
1.3 км
Зофетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Фармасайнс
322,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Зофетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Фармасайнс
322,30 грн