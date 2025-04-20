Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 87 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
39,68
Економія при броні: -1,23 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
24,28
Економія при броні: -1,25 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
88,08
Економія при броні: -4,11 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
93,70
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
22,72
Економія при броні: -0,70 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
53,38
Економія при броні: -1,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
18,60
Економія при броні: -0,50 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
24,51
Економія при броні: -3,18 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
80,82
Економія при броні: -4,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
22,14
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
74,50
Економія при броні: -2,93 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
19,17
Економія при броні: -1,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
24,05
Економія при броні: -1,02 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
18,60
Економія при броні: -0,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
24,01
Економія при броні: -1,01 грн
Аптеки 24 години
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
22,59
Економія при броні: -1,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
22,88
Економія при броні: -0,88 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
74,69
Економія при броні: -3,13 грн