Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
19,10
Економія при броні: -1,14 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
9,28
Економія при броні: -0,58 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
86,12
Економія при броні: -4,29 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
18,62
Економія при броні: -0,87 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
53,32
Економія при броні: -2,06 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
13,05
Економія при броні: -0,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
13,61
Економія при броні: -0,56 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
87,53
Економія при броні: -3,59 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
80,85
Економія при броні: -23,52 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
21,99
Економія при броні: -0,93 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
87,72
Економія при броні: -3,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
24,60
Економія при броні: -3,56 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
121,69
Економія при броні: -15,76 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
18,60
Економія при броні: -1,00 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
84,33
Економія при броні: -10,62 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
93,70
Економія при броні: -11,80 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
20,40
Економія при броні: -2,80 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
21,31
Економія при броні: -1,34 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
62,44
Економія при броні: -3,92 грн