Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 105 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
22,49
Економія при броні: -0,85 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
26,12
Економія при броні: -0,94 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
8,85
Економія при броні: -0,39 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
21,52
Економія при броні: -1,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
8,74
Економія при броні: -0,48 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
88,95
Економія при броні: -4,45 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
18,72
Економія при броні: -0,81 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
8,74
Економія при броні: -0,43 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
65,59
Економія при броні: -6,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
20,96
Економія при броні: -1,06 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
90,36
Економія при броні: -24,54 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
21,03
Економія при броні: -1,38 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
89,41
Економія при броні: -5,45 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
18,60
Економія при броні: -4,70 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
93,70
Економія при броні: -8,60 грн