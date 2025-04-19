Львів (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
24,65
Економія при броні: -3,32 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
97,96
Економія при броні: -13,62 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
20,40
Економія при броні: -5,00 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
20,70
Економія при броні: -1,02 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
115,50
Економія при броні: -36,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
93,70
Економія при броні: -14,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Львів, вул. Бандери Степана, 71
0.9 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
19,91
Економія при броні: -1,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
20,40
Економія при броні: -5,00 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Львів, вул. Федьковича, 10
1.1 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
21,30
Економія при броні: -5,90 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я