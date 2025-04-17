Київ (адресу не вказано)
Доступно в 332 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
9,58
Економія при броні: -0,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
121,34
Економія при броні: -30,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
20,48
Економія при броні: -1,57 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
72,97
Економія при броні: -0,14 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
20,40
Економія при броні: -0,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
24,70
Економія при броні: -3,44 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
91,99
Економія при броні: -6,11 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
20,51
Економія при броні: -1,60 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
23,41
Економія при броні: -3,55 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
1.6 км
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
34,40
Економія при броні: -5,23 грн