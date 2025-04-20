Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
18,60
Економія при броні: -5,00 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
78,00
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
19,38
Економія при броні: -0,96 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
63,21
Економія при броні: -3,12 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
32,76
Економія при броні: -1,63 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
90,70
Економія при броні: -19,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
12,85
Економія при броні: -0,55 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
89,74
Економія при броні: -3,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
31,62
Економія при броні: -0,92 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
51,89
Економія при броні: -1,51 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
9,09
Економія при броні: -0,53 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
105,73
Економія при броні: -4,94 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
78,00
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
43,76
Економія при броні: -1,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
21,83
Економія при броні: -2,17 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
49,82
Економія при броні: -3,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
24,49
Економія при броні: -3,16 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
87,81
Економія при броні: -9,95 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
13,92
Економія при броні: -0,88 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
83,76
Економія при броні: -5,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
20,24
Економія при броні: -0,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
22,72
Економія при броні: -2,63 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
97,66
Економія при броні: -5,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
22,69
Економія при броні: -1,36 грн