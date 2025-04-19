Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 138 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
22,38
Економія при броні: -1,54 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
24,17
Економія при броні: -3,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
24,77
Економія при броні: -1,81 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
93,70
Економія при броні: -15,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
20,10
Економія при броні: -1,00 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
22,75
Економія при броні: -1,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
22,29
Економія при броні: -1,03 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
23,09
Економія при броні: -2,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
22,02
Економія при броні: -1,18 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
23,05
Економія при броні: -3,79 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
75,47
Економія при броні: -4,26 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
21,35
Економія при броні: -1,44 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
81,32
Економія при броні: -3,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
22,52
Економія при броні: -2,61 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
32,19
Економія при броні: -1,05 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
88,36
Економія при броні: -2,89 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
13,81
Економія при броні: -0,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
21,25
Економія при броні: -2,02 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
24,00
Економія при броні: -1,09 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
78,18
Економія при броні: -2,77 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
23,79
Економія при броні: -0,86 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
78,22
Економія при броні: -2,81 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
3.8 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
22,83
Економія при броні: -1,54 грн