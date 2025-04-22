Київ
Дигоксин (Digoxin)

Дигоксин (Digoxin)

Чернігів (адресу не вказано)
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Доступно в 52 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
86,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
16,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
20,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
19,29
Економія при броні: -1,12 грн
18,17 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
121,59
Економія при броні: -15,66 грн
105,93 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
17,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
89,43
Економія при броні: -5,46 грн
83,97 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
21,08 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
73,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
21,40
Економія при броні: -1,40 грн
20,00 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
33,56 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
106,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
22,44
Економія при броні: -1,12 грн
21,32 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
90,29
Економія при броні: -5,45 грн
84,84 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
20,00 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
33,56 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
21,94 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
76,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
18,78
Економія при броні: -0,60 грн
18,18 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
20,40 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
74,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
21,67
Економія при броні: -1,35 грн
20,32 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
20,40 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
106,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
20,40
Економія при броні: -0,40 грн
20,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорація Здоров'я
20,04
Економія при броні: -0,78 грн
19,26 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
83,90
Економія при броні: -3,26 грн
80,63 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
21,40
Економія при броні: -1,40 грн
20,00 грн
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
25,17 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Дигоксин розчин для ін'єкцій 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
102,00 грн
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