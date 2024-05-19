Анальгін-Здоров'я таблетки 500 мг блістер, №10 - Київ (94551) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Всього: упаковка (18)
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Київ, просп. Лобановського, 7/2
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Всього: упаковка (10)
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Київ, просп. Голосіївський, 108/1
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Всього: упаковка (18)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Максимовича Михайла, 26
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (18)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Стеценка, 5
Аптека бам
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
Ощад аптека
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Всього: упаковка (28)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 5/1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Христинівка, перех. Першотравнева / Шухевича, 23/46
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Всього: упаковка (5)
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Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
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Всього: упаковка (8)
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Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Миколаїв, вул. Чкалова, 91-А
Аптека24
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Аптека24
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Чернівці, вул. Головна, 200
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Всього: упаковка (12)
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Чернівці, вул. Еріха Кольбенгаєра, 2
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Подорожник
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Ковель, вул. Пчілки Олени, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Подорожник
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
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Всього: упаковка (15)
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Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Подорожник
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Всього: упаковка (15)
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Одеса, вул. Катерининська, 72