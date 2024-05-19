Анальгін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Київ (91315) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (17)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Біла ромашка
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Всього: ампула (2)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Бажаємо здоров'я
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Всього: ампула (1)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Біла ромашка
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Всього: ампула (6)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, просп. Воскресенський, 20
Біла ромашка
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Всього: ампула (4)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, просп. Оболонський, 21-Б
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Естонська, 7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Тулузи, 3-Б
Альго-фарм
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Всього: розчин для ін'єкцій (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
В інших містах:
Альго-фарм
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Всього: розчин для ін'єкцій (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Біла ромашка
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Всього: ампула (5)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 1/102
Біла ромашка
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Всього: ампула (1)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Петропавлівська Борщагівка, вул. Садова, 1-Г
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1), ампула (6)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Білогородка, вул. Будівельників, 19
Аптека копійка
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Всього: розчин для ін'єкцій (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, пл. Привокзальна, 19
Аптека24
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Всього: упаковка (1), ампула (1)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
D.s.
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Всього: розчин для ін'єкцій (5)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Шпола, вул. Волонтерська, 4
Біла ромашка
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Всього: ампула (3)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (2)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Кропивницький, вул. Короленка, 40
Народна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16