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Анальгін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Київ (91315) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
47,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (17)
51,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
47,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Всього: ампула (2)
49,70
Економія: -1,49 грн
48,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: ампула (1)
32,98 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, просп. Воскресенський, 20
Всього: ампула (6)
49,70
Економія: -1,49 грн
48,21 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: ампула (4)
47,40
Економія: -1,42 грн
45,98 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, просп. Оболонський, 21-Б
Всього: упаковка (1)
47,40
Економія: -1,42 грн
45,98 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Естонська, 7
Всього: упаковка (1)
57,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Тулузи, 3-Б
Всього: упаковка (5)
48,05
Економія: -4,49 грн
43,56 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
33,50 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
48,00 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 1/102
Всього: ампула (5)
47,40
Економія: -1,42 грн
45,98 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Петропавлівська Борщагівка, вул. Садова, 1-Г
Всього: ампула (1)
48,40
Економія: -1,45 грн
46,95 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Білогородка, вул. Будівельників, 19
Всього: упаковка (1), ампула (6)
49,70
Економія: -1,49 грн
48,21 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, пл. Привокзальна, 19
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
48,68
Економія: -3,55 грн
45,13 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
Всього: упаковка (1), ампула (1)
49,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Шпола, вул. Волонтерська, 4
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
45,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: ампула (3)
49,70
Економія: -1,49 грн
48,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
46,88
Економія: -3,27 грн
43,61 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Кропивницький, вул. Короленка, 40
Всього: упаковка (1)
49,76
Економія: -7,76 грн
42,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (3)
49,76
Економія: -7,76 грн
42,00 грн