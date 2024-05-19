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Анальгін таблетки 500 мг блістер тм Solution Pharm, №100 - Київ (895409) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 157 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1), блістер (4)
282,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5), блістер (9)
281,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (18)
283,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
280,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1), блістер (9)
280,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
280,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
283,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
Всього: упаковка (1), блістер (1)
281,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Полтавська, 10
Всього: упаковка (1)
284,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (4), блістер (7)
284,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
Всього: упаковка (1), блістер (9)
281,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
Всього: упаковка (2)
281,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Липківського Василя, 24-А
Всього: упаковка (1), блістер (7)
284,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3
Всього: упаковка (1), блістер (6)
282,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Всього: блістер (6)
280,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (3)
284,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
282,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (2), блістер (9)
284,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Всього: упаковка (1)
283,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Солом'янська, 36
Всього: упаковка (1), блістер (4)
281,00 грн