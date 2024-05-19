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Анальгін-Дарниця розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Київ (7127) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1179 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
89,64
Економія: -13,36 грн
76,28 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (7)
93,40
Економія: -17,70 грн
75,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (4), ампула (3)
93,40
Економія: -17,70 грн
75,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (4)
67,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (2), ампула (5)
78,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4), ампула (4)
77,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (3), ампула (5)
67,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (21), ампула (8)
78,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (5), ампула (9)
93,40
Економія: -17,70 грн
75,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
93,49
Економія: -17,21 грн
76,28 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
72,60
Економія: -5,68 грн
66,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2), ампула (2)
67,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (7), ампула (4)
75,30 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
72,60
Економія: -5,68 грн
66,92 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (4), ампула (2)
93,40
Економія: -17,70 грн
75,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (5), ампула (9)
93,40
Економія: -17,70 грн
75,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (5), ампула (3)
93,40
Економія: -17,70 грн
75,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2), ампула (8)
91,91
Економія: -25,11 грн
66,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (5), ампула (6)
77,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (5), ампула (1)
93,40
Економія: -17,70 грн
75,70 грн