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Анальгін таблетки 0,5 г блістер, №10 - Київ (4844) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (8)
20,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (13)
20,81 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (5)
8,57
Економія: -1,08 грн
7,49 грн
Жолдіфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Всього: упаковка (47)
8,75 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Естонська, 7
Всього: упаковка (9)
8,77 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Ревуцького, 12-А
Всього: упаковка (13)
8,30
Економія: -1,29 грн
7,01 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-А
Всього: упаковка (3)
9,71
Економія: -2,70 грн
7,01 грн
Екостатус
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дегтярівська, 9
Всього: упаковка (8)
9,50 грн
Сіті-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Бандери Степана, 17/1
Всього: упаковка (10)
9,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (5)
10,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (10)
10,00 грн
Екостатус
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, просп. Гузара Любомира, 3
Всього: упаковка (13)
11,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (7)
10,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (9)
10,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (12)
10,00 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 52
Всього: упаковка (5)
8,25
Економія: -0,25 грн
8,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Миронівка, вул. Благовіщенська, 96
Всього: упаковка (7)
21,09 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (31)
10,00
Економія: -3,00 грн
7,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
Всього: упаковка (23)
10,00
Економія: -3,00 грн
7,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Монастирище, вул. Миру, 20
Всього: упаковка (11)
10,00
Економія: -3,00 грн
7,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Всього: упаковка (39)
9,00
Економія: -2,00 грн
7,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
Всього: упаковка (6)
10,00
Економія: -3,00 грн
7,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Кропивницький, вул. Короленка, 40
Всього: упаковка (15)
10,00
Економія: -3,00 грн
7,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (15)
9,00
Економія: -2,00 грн
7,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
Всього: упаковка (10)
10,00
Економія: -3,00 грн
7,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
Всього: упаковка (5)
10,00
Економія: -3,00 грн
7,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
Всього: упаковка (24)
10,00
Економія: -3,00 грн
7,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
Всього: упаковка (23)
10,00
Економія: -3,00 грн
7,00 грн