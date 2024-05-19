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Анальгін таблетки 500 мг блістер, №10 - Київ (22139) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (9)
21,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (10)
21,02 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (5)
16,34 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (5)
16,03 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Теліги Олени, 11
Всього: упаковка (4)
18,26 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Всього: упаковка (5)
12,50 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (5)
24,75 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 50/2
Всього: упаковка (20)
21,70 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Естонська, 7
Всього: упаковка (14)
22,30 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (5)
24,75 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (3)
13,00 грн
Ласкава
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Всього: упаковка (6)
19,60 грн
Ласкава
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Єреванська, 30
Всього: упаковка (10)
18,90 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Волинська, 16
Всього: упаковка (9)
18,40 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (10)
18,70 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, шосе Харківське, 2
Всього: упаковка (10)
23,50 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Лісовий, 6
Всього: упаковка (7)
19,50 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 3-А
Всього: упаковка (6)
19,40 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Левицького Ореста, 19-А
Всього: упаковка (8)
19,60 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Тираспольська, 58
Всього: упаковка (6)
13,90 грн