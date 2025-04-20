Амброксол-Дарниця (Ambroxolum-Darnitsa)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 140 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
52,12
Економія при броні: -3,07 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
58,35
Економія при броні: -2,72 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
54,33
Економія при броні: -7,13 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
50,00
Економія при броні: -0,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
53,47
Економія при броні: -4,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
52,33
Економія при броні: -6,07 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
53,73
Економія при броні: -4,66 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
54,00
Економія при броні: -4,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
54,79
Економія при броні: -12,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
52,45
Економія при броні: -2,09 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
50,00
Економія при броні: -0,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
52,41
Економія при броні: -9,33 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
50,00
Економія при броні: -0,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
53,15
Економія при броні: -2,10 грн
Аптеки 24 години
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
54,00
Економія при броні: -4,80 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
53,30
Економія при броні: -10,16 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
3.4 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ