Амброксол-Дарниця (Ambroxolum-Darnitsa)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 102 аптеках у Одеса
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
55,47
Економія при броні: -1,82 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
52,38
Економія при броні: -6,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
53,74
Економія при броні: -7,42 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
52,22
Економія при броні: -1,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
52,56
Економія при броні: -6,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
27,95
Економія при броні: -3,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
26,85
Економія при броні: -1,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
54,10
Економія при броні: -2,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
53,16
Економія при броні: -2,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
52,53
Економія при броні: -3,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
53,71
Економія при броні: -8,06 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
53,78
Економія при броні: -3,43 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
54,60
Економія при броні: -6,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
52,15
Економія при броні: -1,82 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
50,00
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
3.5 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ