Амброксол-Дарниця (Ambroxolum-Darnitsa)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
53,00
Економія при броні: -3,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
52,55
Економія при броні: -2,18 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
55,18
Економія при броні: -3,54 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
26,38
Економія при броні: -1,19 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
49,37
Економія при броні: -5,19 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
53,60
Економія при броні: -5,27 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
25,55
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
53,01
Економія при броні: -8,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
53,14
Економія при броні: -2,77 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
3.6 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
54,44
Економія при броні: -6,09 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
53,69
Економія при броні: -7,26 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
53,09
Економія при броні: -6,22 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-Д
3.8 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
53,82
Економія при броні: -9,37 грн