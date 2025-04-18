Амброксол-Дарниця (Ambroxolum-Darnitsa)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 228 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
52,25
Економія при броні: -7,28 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
52,44
Економія при броні: -5,45 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
55,80
Економія при броні: -7,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
50,00
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
25,55
Економія при броні: -1,30 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
52,35
Економія при броні: -6,93 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
52,78
Економія при броні: -8,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
53,20
Економія при броні: -6,17 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.5 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ