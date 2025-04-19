Амброксол-Дарниця (Ambroxolum-Darnitsa)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 175 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
52,81
Економія при броні: -2,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
52,73
Економія при броні: -2,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
27,01
Економія при броні: -1,84 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
27,90
Економія при броні: -4,45 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
54,13
Економія при броні: -2,38 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
52,67
Економія при броні: -2,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
54,95
Економія при броні: -3,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
54,68
Економія при броні: -2,92 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
53,52
Економія при броні: -3,49 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
52,72
Економія при броні: -5,41 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
53,44
Економія при броні: -3,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
52,42
Економія при броні: -2,39 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
52,35
Економія при броні: -5,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
52,38
Економія при броні: -5,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
53,88
Економія при броні: -6,55 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ