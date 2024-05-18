Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИМуколітичні засобиАмброксолАмброксол-ДарницяЦіни в аптеках

Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка пачка, №20 - Харків (39296) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 373 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (6)
40,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (8)
30,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (7), контурна чарункова упаковка (1)
44,12
Економія: -13,38 грн
30,74 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3), контурна чарункова упаковка (1)
40,04 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (8)
39,64 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (6)
40,04 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3), контурна чарункова упаковка (1)
44,59
Економія: -10,39 грн
34,20 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (7), контурна чарункова упаковка (1)
39,58 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
39,56 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (9), контурна чарункова упаковка (1)
39,72 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (12)
48,60
Економія: -13,70 грн
34,90 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (5), контурна чарункова упаковка (1)
39,94 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: контурна чарункова упаковка (1)
46,50
Економія: -11,30 грн
35,20 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
44,30
Економія: -9,44 грн
34,86 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (4)
40,06 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (8)
39,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (18), контурна чарункова упаковка (1)
44,53
Економія: -10,31 грн
34,22 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (13)
40,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (12)
39,78 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (5)
40,04 грн