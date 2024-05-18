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Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка пачка, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (39296) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 253 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (12), контурна чарункова упаковка (1)
45,24
Економія: -10,95 грн
34,29 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (5)
43,88
Економія: -9,59 грн
34,29 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (31), контурна чарункова упаковка (1)
41,60
Економія: -6,40 грн
35,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (8), контурна чарункова упаковка (1)
50,60
Економія: -15,70 грн
34,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (6), контурна чарункова упаковка (1)
45,44
Економія: -11,06 грн
34,38 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (15)
43,80
Економія: -8,60 грн
35,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (3)
39,66 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (2)
40,41
Економія: -5,55 грн
34,86 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (13), контурна чарункова упаковка (1)
48,10
Економія: -12,90 грн
35,20 грн
Аптека соціальних цін
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (12)
43,80
Економія: -8,60 грн
35,20 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (10)
50,10
Економія: -14,90 грн
35,20 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (11), контурна чарункова упаковка (1)
46,50
Економія: -11,30 грн
35,20 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (5)
44,41
Економія: -10,08 грн
34,33 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (13), контурна чарункова упаковка (1)
46,00
Економія: -10,80 грн
35,20 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (6)
45,36
Економія: -7,20 грн
38,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (2)
45,42
Економія: -11,09 грн
34,33 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (5)
40,51
Економія: -5,65 грн
34,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (5), контурна чарункова упаковка (1)
43,95
Економія: -9,62 грн
34,33 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (4), контурна чарункова упаковка (1)
41,60
Економія: -6,40 грн
35,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2), контурна чарункова упаковка (1)
44,71
Економія: -10,38 грн
34,33 грн