Амброксолу гідрохлорид (Ambroxoli hydrochloridum)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
3.3 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
3.4 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка