Амброксолу гідрохлорид (Ambroxoli hydrochloridum)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка