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А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл, №1 - Харків (90831) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
71,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
86,25 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
87,19
Економія: -6,07 грн
81,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
71,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
75,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (2)
88,61
Економія: -6,76 грн
81,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
85,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
82,33
Економія: -8,37 грн
73,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (1)
71,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (2)
71,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
90,78
Економія: -12,57 грн
78,21 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
79,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
81,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
83,99
Економія: -11,47 грн
72,52 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (3)
81,50
Економія: -8,98 грн
72,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
85,28
Економія: -7,04 грн
78,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (2)
81,17 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (4)
80,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
82,50
Економія: -9,98 грн
72,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
81,65
Економія: -3,75 грн
77,90 грн