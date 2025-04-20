Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Запоріжжя
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
3.9 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
560,09
Економія при броні: -22,79 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
8.8 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
527,00
Економія при броні: -62,00 грн
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
737,00
Економія при броні: -59,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
527,00
Економія при броні: -52,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
8.8 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
507,25
Економія при броні: -31,64 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
9.7 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
537,96
Економія при броні: -25,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
11.4 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
572,89
Економія при броні: -35,59 грн
В містах поряд
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
64.5 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
563,54
Економія при броні: -26,24 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
66.1 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
749,13
Економія при броні: -26,86 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 57
68.5 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
68.6 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
563,65
Економія при броні: -26,35 грн
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
790,16
Економія при броні: -36,94 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
68.6 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
69.2 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
75.3 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
128.2 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
544,29
Економія при броні: -31,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
128.5 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
557,23
Економія при броні: -19,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
129.6 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
558,25
Економія при броні: -20,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Січеславська, 1
129.8 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
576,34
Економія при броні: -39,04 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 96-Б
130.3 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
132.4 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм