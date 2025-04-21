Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 106 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тетіїв, вул. Драча Івана, 26-А
87.4 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
101.9 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
561,92
Економія при броні: -24,62 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
109.8 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
111.9 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
112.0 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 122
112.6 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Житомирліки
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 24/4
112.8 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
113.9 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, просп. Миру, 15-А
116.2 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
136.3 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
137.1 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шепетівка, просп. Миру, 34
147.1 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
148.3 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
420,00
Економія при броні: -12,60 грн
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
635,00
Економія при броні: -19,05 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 38
152.1 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 66-А
168.3 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
561,49
Економія при броні: -24,19 грн
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Волочиськ, вул. Незалежності, 68
168.4 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Борщів, вул. Мазепи, 2
185.6 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14-А
188.8 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Доманицького Василя, 1/5
189.4 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм