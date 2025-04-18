Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
561,71
Економія при броні: -24,41 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
3.6 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
843,57
Економія при броні: -52,54 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
3.7 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
835,94
Економія при броні: -44,91 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 72
4.8 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
821,39
Економія при броні: -30,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 57
5.0 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
830,06
Економія при броні: -39,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 16/1
5.3 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
843,57
Економія при броні: -52,54 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 22
9.9 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
540,70
Економія при броні: -47,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 44
14.1 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 317
109.4 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
112.4 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
114.2 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
117.1 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
129.5 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
153.5 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Одеська, 202-А
171.1 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
547,85
Економія при броні: -35,43 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Первомайськ, перех. Театральна / Шевченка Тараса, 2/22
173.9 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
254.0 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
254.2 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм