Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
6.7 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 317
9.0 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 44
98.0 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 72
107.4 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
838,41
Економія при броні: -47,38 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
107.7 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
108.0 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
108.4 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
819,41
Економія при броні: -28,38 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
108.5 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
837,37
Економія при броні: -46,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 16/1
108.9 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
836,26
Економія при броні: -45,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
108.9 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
577,26
Економія при броні: -39,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 57
111.2 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
837,53
Економія при броні: -46,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 22
113.3 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
540,70
Економія при броні: -47,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
116.2 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Одеська, 202-А
147.6 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
546,97
Економія при броні: -34,55 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Первомайськ, перех. Театральна / Шевченка Тараса, 2/22
149.8 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
151.1 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 96-Б
152.5 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм