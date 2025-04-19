Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Львів
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
837,69
Економія при броні: -46,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
839,28
Економія при броні: -48,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
826,80
Економія при броні: -35,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 51
4.4 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
834,67
Економія при броні: -43,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 57
4.6 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
848,11
Економія при броні: -57,08 грн
В містах поряд
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 15/3
41.7 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Самбір, вул. Шпитальна, 12-А
69.3 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
535,69
Економія при броні: -23,27 грн
Еко аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
69.4 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
111.1 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
113.4 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
113.8 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Мазепи, 28
116.0 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
565,81
Економія при броні: -28,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Тернопіль, вул. Руська, 20
117.7 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
837,45
Економія при броні: -46,42 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
118.2 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 90
120.2 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
795,40
Економія при броні: -35,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Тернопіль, вул. Київська, 9-А
121.0 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
819,88
Економія при броні: -28,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 8
121.0 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
540,70
Економія при броні: -0,10 грн
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
795,40
Економія при броні: -35,00 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 2-Е
121.0 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм