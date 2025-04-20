Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 96-Б
3.0 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
7.1 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
556,85
Економія при броні: -19,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
7.6 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
575,42
Економія при броні: -38,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
8.3 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
530,90
Економія при броні: -18,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Січеславська, 1
9.6 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
560,74
Економія при броні: -23,44 грн
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
106.6 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
106.6 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
122.3 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
567,65
Економія при броні: -30,35 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
124.5 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
537,39
Економія при броні: -24,97 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
124.7 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
527,00
Економія при броні: -62,00 грн
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
737,00
Економія при броні: -59,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
128.4 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
128.7 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
129.6 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
558,47
Економія при броні: -21,17 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
130.1 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
134.5 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
775,04
Економія при броні: -52,77 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
134.7 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
575,86
Економія при броні: -38,56 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
137.3 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
507,59
Економія при броні: -31,98 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
137.4 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
527,00
Економія при броні: -62,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 57
137.9 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм