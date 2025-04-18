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Амінол® (Aminol)

Амінол® (Aminol)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 22 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
505,13 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
504,19 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
508,23 грн
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
715,68 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
505,56 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
715,71 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
506,01 грн
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
711,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
504,93 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
504,28 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
505,71 грн
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
711,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
797,95
Економія при броні: -44,73 грн
753,22 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
715,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
5.0 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
809,84
Економія при броні: -56,62 грн
753,22 грн
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 177
5.1 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
507,23 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
507,21 грн
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
716,91 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
6.5 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
504,94 грн
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
749,23 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Байрона, 134/3
6.6 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
470,28 грн
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
715,48 грн
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
6.8 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
503,63 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 179
7.4 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
795,40
Економія при броні: -25,50 грн
769,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
7.4 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
504,88 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 183
7.5 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
769,90 грн
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