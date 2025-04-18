Харків (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
797,95
Економія при броні: -44,73 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
5.0 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
809,84
Економія при броні: -56,62 грн
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 177
5.1 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
6.5 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Байрона, 134/3
6.6 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
6.8 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 179
7.4 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
795,40
Економія при броні: -25,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
7.4 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 183
7.5 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм