Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Дніпро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
4.7 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
749,20
Економія при броні: -26,93 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 57
6.4 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
6.4 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
571,91
Економія при броні: -34,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
6.5 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
559,49
Економія при броні: -22,19 грн
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
784,33
Економія при броні: -31,11 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
8.8 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
65.3 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
527,00
Економія при броні: -62,00 грн
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
737,00
Економія при броні: -59,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
67.8 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
70.0 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
559,76
Економія при броні: -22,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
70.7 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
563,17
Економія при броні: -25,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
71.8 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
539,97
Економія при броні: -27,55 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
78.1 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
527,00
Економія при броні: -52,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
78.2 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
508,07
Економія при броні: -32,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
124.4 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
534,04
Економія при броні: -21,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Січеславська, 1
124.6 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
575,37
Економія при броні: -38,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
125.3 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
569,81
Економія при броні: -32,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
125.6 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
560,09
Економія при броні: -22,79 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 96-Б
130.0 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
131.5 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм