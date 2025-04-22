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Амінол
®
(Aminol)
Амінол
®
(Aminol)
Чернігів
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Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
504,30
грн
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Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
715,45
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
506,44
грн
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Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
716,25
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
125.9 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
731,70
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
126.0 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
519,00
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
127.6 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
714,47
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
128.2 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
714,39
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
519,00
грн
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Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
731,70
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
519,00
грн
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Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
731,70
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
129.1 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
507,49
грн
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Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
700,00
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
129.7 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
508,19
грн
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Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
712,98
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
129.8 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
504,05
грн
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Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
709,86
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
130.1 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
519,00
грн
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Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
731,70
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
130.6 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
713,89
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
132.6 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
475,90
грн
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Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
700,00
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, просп. Берестейський, 136
132.6 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
506,51
грн
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Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
709,96
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Доманицького Василя, 1/5
134.9 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
715,05
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, перех. Здановської Юлії / Васильківська, 28/41
135.4 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
714,23
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14-А
135.5 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
710,86
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Лубни, просп. Володимирський, 36-Б
203.8 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
700,00
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 15-А
230.3 км
Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
468,41
грн
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