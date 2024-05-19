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Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл, №1 - Львів (38270) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
454,17 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
Всього: упаковка (2)
452,61 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
454,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (1)
453,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (1)
444,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Ковель, бульв. Лесі Українки, 35
Всього: упаковка (1)
451,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Рівне, вул. Соборна, 192-Д
Всього: упаковка (1)
452,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (2)
440,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (2)
440,00 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (2)
420,00
Економія: -12,60 грн
407,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
Всього: упаковка (1)
479,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (1)
452,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
Всього: упаковка (1)
453,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Житомир, просп. Миру, 15-А
Всього: упаковка (1)
481,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Житомир, вул. Покровська, 131-А
Всього: упаковка (1)
485,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
440,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Тетіїв, вул. Цвіткова, 26-А
Всього: упаковка (1)
482,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (2)
440,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Київ, просп. Берестейський, 89-А
Всього: упаковка (1)
454,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (1)
440,00 грн