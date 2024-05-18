Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл, №1 - Харків (38270) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 21 аптеці
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Харків, вул. Молочна, 6
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Харків, вул. Сумська, 23/34
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, просп. Гагаріна, 72
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Харків, просп. Науки, 9
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
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Харків, просп. Гагаріна, 177
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Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
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Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
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Харків, просп. Байрона, 134/3
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Харків, вул. Валентинівська, 21
Аптека ваш консультант
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Героїв Праці, 15
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Харків, просп. Перемоги, 62
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Харків, просп. Героїв Харкова, 256
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Харків, вул. Бекетова, 21
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Героїв Харкова, 274