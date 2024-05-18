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Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл, №1 - Харків (38270) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
454,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
451,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
454,51 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
454,08 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
454,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
454,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
451,03 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
452,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
444,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
454,62 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (1)
454,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Байрона, 134/3
Всього: упаковка (1)
484,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Валентинівська, 21
Всього: упаковка (1)
451,97 грн
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (1)
490,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
Всього: упаковка (1)
453,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Героїв Праці, 15
Всього: упаковка (1)
454,51 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 62
Всього: упаковка (2)
443,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
451,54 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (1)
453,64 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
Всього: упаковка (1)
453,37 грн