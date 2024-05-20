Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл, №1 - Запоріжжя (33374) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Аптека шар@
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Полтава, вул. 23-го Вересня, 9
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Полтава, вул. Європейська, 17
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Китаєнка, 10
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, просп. Байрона, 134/3
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Бекетова, 21
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2