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Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл, №1 - Львів (33374) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (4)
658,12
Економія: -76,92 грн
581,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
623,28
Економія: -37,72 грн
585,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
658,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (4)
666,47
Економія: -81,58 грн
584,89 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
Всього: упаковка (1)
647,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
667,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (2)
656,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Луцьк, просп. Волі, 5/1
Всього: упаковка (1)
702,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (1)
651,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Ковель, бульв. Лесі Українки, 35
Всього: упаковка (1)
660,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Рівне, вул. Соборна, 192-Д
Всього: упаковка (1)
659,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Ужгород, вул. Минайська, 18-Г
Всього: упаковка (1)
659,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (1)
715,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
667,44 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (2)
617,00
Економія: -18,51 грн
598,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Чернівці, вул. Бандери Степана, 1
Всього: упаковка (2)
653,38 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Чернівці, вул. Скальда Сергея, 31
Всього: упаковка (1)
638,17
Економія: -52,13 грн
586,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 38
Всього: упаковка (1)
700,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (1)
656,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
Всього: упаковка (1)
651,22 грн