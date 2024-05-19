Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл, №1 - Львів (33374) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Львів, вул. Франка Івана, 84
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Львів, вул. Любінська, 96
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Аптека копійка
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Львів, вул. Наукова, 51
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Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
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Тернопіль, вул. Торговиця, 7
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Луцьк, просп. Волі, 5/1
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Луцьк, просп. Соборності, 11-В
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Ковель, бульв. Лесі Українки, 35
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Рівне, вул. Соборна, 192-Д
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Ужгород, вул. Минайська, 18-Г
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Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Аптека 9-1-1
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Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 37 хв
Чернівці, вул. Бандери Степана, 1
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 37 хв
Чернівці, вул. Скальда Сергея, 31
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 38
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27