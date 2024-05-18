Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл, №1 - Харків (33374) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 19 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, вул. Сумська, 41/2
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
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Харків, просп. Гагаріна, 72
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Харків, просп. Науки, 9
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
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Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
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Харків, просп. Байрона, 134/3
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Харків, вул. Валентинівська, 21
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Китаєнка, 10
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Героїв Праці, 15
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Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Аптека низькі ціни №1
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Харків, вул. Бекетова, 21
Аптека низькі ціни №1
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Харків, просп. Героїв Харкова, 274
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Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
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Полтава, вул. Європейська, 17