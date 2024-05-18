Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗКРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИРОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯРозчини для парентерального харчуванняКомбінаціїАмінол®Ціни в аптеках

Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл, №1 - Харків (33374) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
665,48 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (1)
658,98 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
658,85 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
656,40 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
Всього: упаковка (1)
659,76 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
659,17 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
657,11 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
658,66 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
658,75 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
653,22 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (1)
656,99 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Байрона, 134/3
Всього: упаковка (1)
705,04 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Валентинівська, 21
Всього: упаковка (1)
659,31 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
Всього: упаковка (1)
652,71 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Героїв Праці, 15
Всього: упаковка (1)
653,33 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
654,45 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (1)
653,41 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
Всього: упаковка (1)
659,13 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (1)
654,20 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 17
Всього: упаковка (1)
665,82 грн