Амінол® розчин для інфузій пляшка 400 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (33374) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Аптека шар@
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 9
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 17
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Байрона, 134/3
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2