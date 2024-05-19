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Алерон таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер, №30 - Київ (90237) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 979 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
292,99
Економія: -68,54 грн
224,45 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (4)
325,10
Економія: -101,10 грн
224,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
325,20
Економія: -101,20 грн
224,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
220,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
217,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
214,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
219,74 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (23), блістер (1)
227,82 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2)
324,30
Економія: -100,30 грн
224,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (5)
289,99
Економія: -65,54 грн
224,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
219,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
210,63 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
325,00
Економія: -101,00 грн
224,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
325,10
Економія: -101,10 грн
224,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
325,10
Економія: -101,10 грн
224,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1), блістер (2)
272,63
Економія: -77,23 грн
195,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1), блістер (2)
227,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (3), блістер (1)
325,10
Економія: -101,10 грн
224,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
210,99 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (20)
203,00
Економія: -13,10 грн
189,90 грн