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Алерон таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер, №10 - Київ (90236) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 899 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
103,99
Економія: -29,10 грн
74,89 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
108,80
Економія: -34,00 грн
74,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
108,80
Економія: -34,00 грн
74,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
73,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (2)
78,12 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
76,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
73,23 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (34)
72,39 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
108,80
Економія: -34,00 грн
74,80 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (6)
80,55
Економія: -2,93 грн
77,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
73,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
73,46 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
79,30
Економія: -15,42 грн
63,88 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
108,80
Економія: -34,00 грн
74,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
108,80
Економія: -34,00 грн
74,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
108,80
Економія: -34,00 грн
74,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (3)
89,73
Економія: -21,98 грн
67,75 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
76,01 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (2)
108,80
Економія: -34,00 грн
74,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
72,10 грн