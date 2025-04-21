Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках у Вінниця
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1490,23
Економія при броні: -78,32 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1480,70
Економія при броні: -45,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1476,10
Економія при броні: -40,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1476,04
Економія при броні: -64,13 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Аптека копійка
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Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1502,80
Економія при броні: -76,27 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
513,07
Економія при броні: -34,62 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 36
1.7 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
997,30
Економія при броні: -40,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1514,16
Економія при броні: -87,33 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1442,60
Економія при броні: -7,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Лук'яненка Левка, 2
3.1 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
3.8 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1468,91
Економія при броні: -68,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Пирогова, 94-А
4.4 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1474,34
Економія при броні: -65,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
4.7 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
497,35
Економія при броні: -18,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Пирогова, 111
4.7 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
5.5 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С