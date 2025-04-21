Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1508,14
Економія при броні: -105,19 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1426,60
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1502,64
Економія при броні: -99,69 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
В містах поряд
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 12
56.0 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Миру, 17
59.1 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
97.9 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1428,44
Економія при броні: -55,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
98.1 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1367,50
Економія при броні: -63,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 123
98.8 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1304,40
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 123/2-А
98.8 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1217,63
Економія при броні: -68,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
107.8 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
108.0 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
110.9 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 15
111.4 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
112.2 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
149.1 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
176.1 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Олександрія, просп. Соборний, 111
209.4 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1332,10
Економія при броні: -0,10 грн