Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Франка Івана, 87
1.6 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Кульпарківська, 93
2.7 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1430,50
Економія при броні: -8,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Кульпарківська, 95
3.0 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1481,80
Економія при броні: -59,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
3.1 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1451,60
Економія при броні: -29,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Львів, вул. Перфецького, 1
3.5 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 364
5.8 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
В містах поряд
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Калуш, вул. Дзвонарська, 5
94.0 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
896,51
Економія при броні: -0,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Галич, пл. Різдва, 11-А
94.7 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1474,20
Економія при броні: -22,60 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, перех. Довга / Бельведерська, 98/19
112.9 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
113.1 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
113.2 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 47
113.3 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1425,40
Економія при броні: -116,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
113.4 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
113.6 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 2/4
113.6 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1356,20
Економія при броні: -46,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
113.8 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 30
114.0 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1509,31
Економія при броні: -94,42 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 107/2
114.6 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1329,94
Економія при броні: -10,85 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
118.2 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С