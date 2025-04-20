Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
85.5 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1332,10
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
106.6 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1443,00
Економія при броні: -55,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1443,00
Економія при броні: -55,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
131.4 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1423,18
Економія при броні: -35,18 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 27
133.5 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Дніпро, тупик Запорізький, 5
134.2 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
134.8 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1435,51
Економія при броні: -47,51 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
136.4 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1420,97
Економія при броні: -32,97 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
137.4 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1412,14
Економія при броні: -10,14 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
138.1 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
140.2 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
147.0 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бєхтерева, 1
147.4 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1476,80
Економія при броні: -48,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
148.0 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1502,64
Економія при броні: -99,69 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69
148.4 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1508,14
Економія при броні: -105,19 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
148.4 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
148.8 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1426,60
Економія при броні: -0,10 грн