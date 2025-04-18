Харків (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1511,58
Економія при броні: -84,75 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
8.5 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1378,60
Економія при броні: -70,72 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
В містах поряд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
129.4 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1461,32
Економія при броні: -58,37 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 21
129.7 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1476,59
Економія при броні: -58,71 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 44
129.9 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1409,60
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
130.2 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1518,84
Економія при броні: -103,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
130.4 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1537,94
Економія при броні: -90,21 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Засумська, 1
145.0 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
163.6 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Бєхтерева, 1
185.4 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
187.9 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
190.7 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1420,97
Економія при броні: -15,97 грн