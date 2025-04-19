Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Дніпро
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1420,97
Економія при броні: -15,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
4.6 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1425,40
Економія при броні: -19,50 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.7 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
5.9 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
8.2 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Бєхтерева, 1
16.4 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 29
7.4 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Калинова, 26
9.9 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1443,00
Економія при броні: -55,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1443,00
Економія при броні: -55,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.9 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1423,18
Економія при броні: -35,18 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.6 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1435,51
Економія при броні: -47,51 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
78.1 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1412,14
Економія при броні: -10,14 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
82.1 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
128.3 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1467,53
Економія при броні: -64,58 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
128.4 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1473,48
Економія при броні: -58,59 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 21
128.6 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1498,25
Економія при броні: -80,37 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 44
129.3 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1409,60
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
129.9 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1535,32
Економія при броні: -87,59 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
134.8 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
137.1 км
Сердолект таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
1332,10
Економія при броні: -0,10 грн